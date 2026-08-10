Franklin Resources Aktie
WKN: 870315 / ISIN: US3546131018
|Langfristige Investition
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel hätte eine Investition in Franklin Resources von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Franklin Resources-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Franklin Resources-Anteile an diesem Tag bei 27,94 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Franklin Resources-Aktie investiert hat, hat nun 3,579 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 33,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,87 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,87 Prozent.
Franklin Resources war somit zuletzt am Markt 17,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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