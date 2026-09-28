Franklin Resources Aktie

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WKN: 870315 / ISIN: US3546131018

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Lukrative Franklin Resources-Anlage? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel hätte eine Investition in Franklin Resources von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Franklin Resources eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Franklin Resources-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,27 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 42,974 Franklin Resources-Anteilen. Die gehaltenen Franklin Resources-Anteile wären am 25.09.2026 1 418,99 USD wert, da der Schlussstand 33,02 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 41,90 Prozent.

Franklin Resources wurde am Markt mit 16,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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