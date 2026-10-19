S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Franklin Resources-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Franklin Resources-Aktie gebracht.

Am 19.10.2016 wurden Franklin Resources-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Franklin Resources-Aktie betrug an diesem Tag 34,84 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 28,703 Franklin Resources-Aktien im Depot. Die gehaltenen Franklin Resources-Papiere wären am 16.10.2026 889,21 USD wert, da der Schlussstand 30,98 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 11,08 Prozent verkleinert.

Am Markt war Franklin Resources jüngst 15,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at