S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Franklin Resources von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Franklin Resources eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Franklin Resources-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Franklin Resources-Papier bei 31,32 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 319,285 Franklin Resources-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 33,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 743,93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,44 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Franklin Resources einen Börsenwert von 17,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at