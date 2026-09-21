S&P 500-Papier Franklin Resources-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Franklin Resources von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Franklin Resources eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Franklin Resources-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Franklin Resources-Aktie an diesem Tag 35,69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Franklin Resources-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,802 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,49 USD, da sich der Wert einer Franklin Resources-Aktie am 18.09.2026 auf 33,01 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,51 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Franklin Resources einen Börsenwert von 16,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at