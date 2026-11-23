Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
|Lohnende Freeport-McMoRan-Anlage?
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Freeport-McMoRan-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Freeport-McMoRan-Anteile 39,87 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 250,815 Freeport-McMoRan-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 534,99 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Anteils am 20.11.2026 auf 45,99 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,35 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Freeport-McMoRan einen Börsenwert von 65,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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