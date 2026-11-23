Vor Jahren Freeport-McMoRan-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Freeport-McMoRan-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Freeport-McMoRan-Anteile 39,87 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 250,815 Freeport-McMoRan-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 534,99 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Anteils am 20.11.2026 auf 45,99 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,35 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Freeport-McMoRan einen Börsenwert von 65,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at