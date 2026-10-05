Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
|Rentable Freeport-McMoRan-Investition?
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Freeport-McMoRan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,37 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,273 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 72,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 036,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 103,68 Prozent.
Zuletzt verbuchte Freeport-McMoRan einen Börsenwert von 103,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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