S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Freeport-McMoRan-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Freeport-McMoRan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,37 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,273 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 72,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 036,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 103,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Freeport-McMoRan einen Börsenwert von 103,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at