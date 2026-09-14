S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Freeport-McMoRan-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Freeport-McMoRan-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Freeport-McMoRan-Anteile an diesem Tag bei 34,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28,744 Freeport-McMoRan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Freeport-McMoRan-Papiers auf 71,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 042,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,28 Prozent vermehrt.

Freeport-McMoRan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at