Freeport-McMoRan Aktie

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WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570

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Profitable Freeport-McMoRan-Investition? 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Freeport-McMoRan-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Freeport-McMoRan-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Freeport-McMoRan-Anteile an diesem Tag bei 34,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28,744 Freeport-McMoRan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Freeport-McMoRan-Papiers auf 71,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 042,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104,28 Prozent vermehrt.

Freeport-McMoRan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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