S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Freeport-McMoRan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Freeport-McMoRan-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Freeport-McMoRan-Aktie an diesem Tag bei 39,20 USD. Bei einem Freeport-McMoRan-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,551 Freeport-McMoRan-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 151,58 USD, da sich der Wert einer Freeport-McMoRan-Aktie am 06.11.2026 auf 59,42 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51,58 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Freeport-McMoRan belief sich zuletzt auf 85,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at