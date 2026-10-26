Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
|Freeport-McMoRan-Anlage unter der Lupe
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Freeport-McMoRan-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Freeport-McMoRan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Freeport-McMoRan-Anteile letztlich bei 41,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,172 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 575,54 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Papiers am 23.10.2026 auf 65,18 USD belief. Mit einer Performance von +57,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Freeport-McMoRan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 93,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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