Freeport-McMoRan Aktie

Freeport-McMoRan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570

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Freeport-McMoRan-Anlage unter der Lupe 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Freeport-McMoRan-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Freeport-McMoRan gewesen.

Freeport-McMoRan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Freeport-McMoRan-Anteile letztlich bei 41,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,172 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 575,54 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Papiers am 23.10.2026 auf 65,18 USD belief. Mit einer Performance von +57,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Freeport-McMoRan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 93,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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