S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Freeport-McMoRan-Investment gewesen.

Am 10.08.2023 wurde die Freeport-McMoRan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Freeport-McMoRan-Papier an diesem Tag bei 42,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 235,960 Freeport-McMoRan-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 69,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 427,56 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,28 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Freeport-McMoRan eine Marktkapitalisierung von 99,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at