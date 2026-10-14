Gap Aktie

Gap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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Frühe Anlage 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gap von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Gap-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Gap-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Gap-Anteile bei 11,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gap-Aktie investiert, befänden sich nun 877,963 Gap-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 043,90 USD, da sich der Wert einer Gap-Aktie am 13.10.2026 auf 22,83 USD belief. Damit wäre die Investition 100,44 Prozent mehr wert.

Gap war somit zuletzt am Markt 7,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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