Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Frühe Anlage
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Gap-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Gap-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,286 Gap-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 824,11 USD, da sich der Wert eines Gap-Anteils am 15.09.2026 auf 20,43 USD belief. Mit einer Performance von +82,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Gap wurde am Markt mit 7,34 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gap Inc.
|17,69
|1,67%