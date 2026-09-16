S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Gap eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Gap-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,20 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Gap-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,286 Gap-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 824,11 USD, da sich der Wert eines Gap-Anteils am 15.09.2026 auf 20,43 USD belief. Mit einer Performance von +82,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Gap wurde am Markt mit 7,34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at