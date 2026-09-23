Gap Aktie

Gap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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Profitabler Gap-Einstieg? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gap-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Gap-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Gap-Anteile bei 24,19 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 413,394 Gap-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 871,43 USD, da sich der Wert eines Gap-Anteils am 22.09.2026 auf 21,46 USD belief. Damit wäre die Investition um 11,29 Prozent gesunken.

Gap erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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