Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Performance unter der Lupe
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor einem Jahr verdient
Am 07.10.2025 wurde die Gap-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Gap-Aktie an diesem Tag 21,07 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gap-Aktie investiert, befänden sich nun 47,461 Gap-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 129,09 USD, da sich der Wert eines Gap-Anteils am 06.10.2026 auf 23,79 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,91 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Gap bezifferte sich zuletzt auf 8,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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