Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Performance im Blick
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Gap-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Gap-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,792 Gap-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 798,38 USD, da sich der Wert einer Gap-Aktie am 27.10.2026 auf 21,70 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,16 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Gap belief sich zuletzt auf 7,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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