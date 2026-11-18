Bei einem frühen Investment in Gap-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Gap-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,80 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,323 Gap-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Gap-Aktie auf 19,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 780,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 21,98 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Gap belief sich zuletzt auf 6,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at