S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gartner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Gartner-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Gartner-Aktie bei 88,45 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gartner-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,306 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 179,76 USD, da sich der Wert einer Gartner-Aktie am 01.10.2026 auf 192,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,98 Prozent vermehrt.

Am Markt war Gartner jüngst 11,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at