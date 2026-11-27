So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gartner-Aktie Anlegern gebracht.

Gartner-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Gartner-Anteile letztlich bei 103,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Gartner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,965 Gartner-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Gartner-Aktie auf 184,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,26 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78,26 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Gartner zuletzt 11,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at