Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|Lohnender Gartner-Einstieg?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor einem Jahr gekostet
Am 11.09.2025 wurde die Gartner-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Gartner-Papier bei 241,12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Gartner-Aktie investierten, hätten nun 4,147 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 707,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 170,62 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 29,24 Prozent.
Jüngst verzeichnete Gartner eine Marktkapitalisierung von 10,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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