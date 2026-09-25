Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|Hochrechnung
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor 5 Jahren verloren
Die Gartner-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Gartner-Papier bei 324,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gartner-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,308 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 55,23 USD, da sich der Wert eines Gartner-Papiers am 24.09.2026 auf 179,32 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,77 Prozent verringert.
Gartner wurde am Markt mit 11,29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gartner Inc.
|
16:04
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gartner von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gartner von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Gartner Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gartner Inc.
|163,55
|4,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.