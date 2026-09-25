S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor 5 Jahren verloren

Die Gartner-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Gartner-Papier bei 324,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gartner-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,308 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 55,23 USD, da sich der Wert eines Gartner-Papiers am 24.09.2026 auf 179,32 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,77 Prozent verringert.

Gartner wurde am Markt mit 11,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at