Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|Profitable Gartner-Investition?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Gartner-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Gartner-Papiers betrug an diesem Tag 244,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,900 Gartner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 992,23 USD, da sich der Wert eines Gartner-Papiers am 08.10.2026 auf 195,41 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,08 Prozent verringert.
Gartner markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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