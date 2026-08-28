Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|Investmentbeispiel
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gartner von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Gartner-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Gartner-Papier 307,80 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,489 Gartner-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (196,60 USD), wäre die Investition nun 6 387,26 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36,13 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Gartner bezifferte sich zuletzt auf 12,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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