S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit GE Aerospace (ex General Electric)-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 145,06 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,894 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf 374,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 582,02 USD wert. Mit einer Performance von +158,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von GE Aerospace (ex General Electric) bezifferte sich zuletzt auf 396,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at