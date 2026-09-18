S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem GE Aerospace (ex General Electric)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 93,66 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert, befänden sich nun 10,676 GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 313,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 346,75 USD wert. Damit wäre die Investition 234,68 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich zuletzt auf 324,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at