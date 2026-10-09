GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
|GE Aerospace (ex General Electric)-Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades GE Aerospace (ex General Electric)-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie betrug an diesem Tag 299,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,341 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 1 020,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 305,62 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,09 Prozent erhöht.
Insgesamt war GE Aerospace (ex General Electric) zuletzt 314,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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