GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
|Rentabler GE Aerospace (ex General Electric)-Einstieg?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GE Aerospace (ex General Electric)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 87,69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier investiert hätte, hätte er nun 114,033 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 312,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 578,28 USD wert. Das entspricht einem Plus von 255,78 Prozent.
Der Börsenwert von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich jüngst auf 319,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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