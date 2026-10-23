S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades GE Aerospace (ex General Electric)-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie letztlich bei 62,70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,595 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (293,54 USD), wäre das Investment nun 468,14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 368,14 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich zuletzt auf 305,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at