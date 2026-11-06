GE HealthCare Technologies Aktie
WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076
|Rentable GE HealthCare Technologies-Investition?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE HealthCare Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der GE HealthCare Technologies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das GE HealthCare Technologies-Papier bei 74,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 134,825 GE HealthCare Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 291,63 USD, da sich der Wert eines GE HealthCare Technologies-Anteils am 05.11.2026 auf 83,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,92 Prozent gesteigert.
Am Markt war GE HealthCare Technologies jüngst 38,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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