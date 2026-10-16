GE HealthCare Technologies Aktie
WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076
|Langfristige Anlage
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GE HealthCare Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 16.10.2023 wurden GE HealthCare Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die GE HealthCare Technologies-Aktie an diesem Tag bei 66,88 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 149,522 GE HealthCare Technologies-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 10 518,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,19 Prozent.
Zuletzt verbuchte GE HealthCare Technologies einen Börsenwert von 31,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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