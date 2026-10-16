GE HealthCare Technologies Aktie

GE HealthCare Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GE HealthCare Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren GE HealthCare Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.10.2023 wurden GE HealthCare Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die GE HealthCare Technologies-Aktie an diesem Tag bei 66,88 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 149,522 GE HealthCare Technologies-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 10 518,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte GE HealthCare Technologies einen Börsenwert von 31,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GE HealthCare Technologies

mehr Nachrichten

Analysen zu GE HealthCare Technologies

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GE HealthCare Technologies 61,75 -1,47% GE HealthCare Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen