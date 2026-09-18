GE HealthCare Technologies Aktie

GE HealthCare Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren GE HealthCare Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

GE HealthCare Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66,28 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,088 GE HealthCare Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 972,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,77 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte GE HealthCare Technologies einen Börsenwert von 28,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GE HealthCare Technologies

mehr Nachrichten

Analysen zu GE HealthCare Technologies

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GE HealthCare Technologies 55,78 -0,80% GE HealthCare Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:22 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen