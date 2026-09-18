S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren GE HealthCare Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

GE HealthCare Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66,28 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,088 GE HealthCare Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 972,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,77 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte GE HealthCare Technologies einen Börsenwert von 28,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at