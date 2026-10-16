Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Performance im Blick
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr eingefahren
Die Generac-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Generac-Aktie bei 192,64 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Generac-Aktie investierten, hätten nun 5,191 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 029,90 USD, da sich der Wert eines Generac-Papiers am 15.10.2026 auf 198,40 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,99 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Generac bezifferte sich zuletzt auf 11,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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