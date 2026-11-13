Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|Langfristige Investition
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Generac von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Generac-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Generac-Papiers betrug an diesem Tag 154,63 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Generac-Aktie investiert, befänden sich nun 64,671 Generac-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Generac-Anteile wären am 12.11.2026 12 473,65 USD wert, da der Schlussstand 192,88 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,74 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Generac belief sich zuletzt auf 11,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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