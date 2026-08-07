S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Generac von vor 5 Jahren gekostet

Generac-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 415,04 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Generac-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,241 Generac-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 50,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 211,18 USD belief. Mit einer Performance von -49,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Generac erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at