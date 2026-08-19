General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|General Dynamics-Anlage
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Dynamics von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.08.2016 wurden General Dynamics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die General Dynamics-Aktie bei 152,38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,656 General Dynamics-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 393,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258,22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158,22 Prozent angezogen.
Alle General Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 106,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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