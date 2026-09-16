General Dynamics Aktie

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WKN: 851143 / ISIN: US3695501086

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Profitabler General Dynamics-Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Dynamics von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in General Dynamics-Aktien gewesen.

Am 16.09.2016 wurde das General Dynamics-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die General Dynamics-Aktie bei 150,75 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,633 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 2 378,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 358,60 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 137,88 Prozent erhöht.

General Dynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 96,41 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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