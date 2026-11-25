General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|Performance unter der Lupe
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem General Dynamics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 247,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die General Dynamics-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,350 General Dynamics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der General Dynamics-Aktie auf 351,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 185,13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 41,85 Prozent.
Alle General Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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