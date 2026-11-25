So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die General Dynamics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem General Dynamics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 247,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die General Dynamics-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,350 General Dynamics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der General Dynamics-Aktie auf 351,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 185,13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 41,85 Prozent.

Alle General Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at