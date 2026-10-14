S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Dynamics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in General Dynamics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.10.2016 wurde das General Dynamics-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die General Dynamics-Aktie bei 151,34 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 66,076 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 965,11 USD, da sich der Wert einer General Dynamics-Aktie am 13.10.2026 auf 332,42 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 119,65 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von General Dynamics belief sich jüngst auf 90,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at