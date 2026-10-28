S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Dynamics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in General Dynamics gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die General Dynamics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der General Dynamics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 238,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,197 General Dynamics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 489,57 USD, da sich der Wert eines General Dynamics-Papiers am 27.10.2026 auf 354,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,96 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von General Dynamics bezifferte sich zuletzt auf 96,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at