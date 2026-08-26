S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Dynamics von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in General Dynamics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die General Dynamics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die General Dynamics-Aktie an diesem Tag 322,18 USD wert. Bei einem General Dynamics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,104 General Dynamics-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der General Dynamics-Aktie auf 376,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 168,85 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 16,88 Prozent gleich.

Der Marktwert von General Dynamics betrug jüngst 103,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at