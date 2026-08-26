General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|Frühes Investment
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Dynamics von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die General Dynamics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die General Dynamics-Aktie an diesem Tag 322,18 USD wert. Bei einem General Dynamics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,104 General Dynamics-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der General Dynamics-Aktie auf 376,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 168,85 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 16,88 Prozent gleich.
Der Marktwert von General Dynamics betrug jüngst 103,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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