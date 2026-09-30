General Mills Aktie

General Mills für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853862 / ISIN: US3703341046

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Lohnender General Mills-Einstieg? 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Mills von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren General Mills-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die General Mills-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,42 USD. Bei einem General Mills-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,983 General Mills-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 67,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,92 Prozent verringert.

Alle General Mills-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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