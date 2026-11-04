General Mills Aktie

General Mills ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853862 / ISIN: US3703341046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable General Mills-Anlage? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Mills-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren General Mills-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem General Mills-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das General Mills-Papier bei 65,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die General Mills-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 152,114 General Mills-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 5 184,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48,16 Prozent eingebüßt.

Der General Mills-Wert an der Börse wurde auf 18,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu General Mills Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu General Mills Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

General Mills Inc. 32,20 -0,86% General Mills Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen