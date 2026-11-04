S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Mills-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem General Mills-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das General Mills-Papier bei 65,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die General Mills-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 152,114 General Mills-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 5 184,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48,16 Prozent eingebüßt.

Der General Mills-Wert an der Börse wurde auf 18,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at