General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
|Profitable General Mills-Anlage?
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Mills-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem General Mills-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das General Mills-Papier bei 65,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die General Mills-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 152,114 General Mills-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 5 184,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48,16 Prozent eingebüßt.
Der General Mills-Wert an der Börse wurde auf 18,59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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