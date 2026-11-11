General Mills Aktie

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WKN: 853862 / ISIN: US3703341046

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General Mills-Anlage im Blick 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Mills von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in General Mills-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit General Mills-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die General Mills-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,590 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55,01 USD, da sich der Wert eines General Mills-Papiers am 10.11.2026 auf 34,60 USD belief. Mit einer Performance von -44,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle General Mills-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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