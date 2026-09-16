S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein General Mills-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen General Mills-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das General Mills-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die General Mills-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,030 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (36,58 USD), wäre das Investment nun 622,96 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 37,70 Prozent.

Der Börsenwert von General Mills belief sich zuletzt auf 19,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at