S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die General Mills-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem General Mills-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die General Mills-Aktie an diesem Tag 70,87 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das General Mills-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,110 General Mills-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 39,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 561,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,87 Prozent verringert.

General Mills war somit zuletzt am Markt 21,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at