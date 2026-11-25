Bei einem frühen Investment in General Mills-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die General Mills-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das General Mills-Papier bei 46,95 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die General Mills-Aktie investiert hat, hat nun 212,993 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 580,40 USD, da sich der Wert eines General Mills-Anteils am 24.11.2026 auf 35,59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,20 Prozent abgenommen.

General Mills war somit zuletzt am Markt 18,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at