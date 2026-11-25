General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
|General Mills-Anlage im Blick
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die General Mills-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das General Mills-Papier bei 46,95 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die General Mills-Aktie investiert hat, hat nun 212,993 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 580,40 USD, da sich der Wert eines General Mills-Anteils am 24.11.2026 auf 35,59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,20 Prozent abgenommen.
General Mills war somit zuletzt am Markt 18,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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