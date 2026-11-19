Vor Jahren in General Motors eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die General Motors-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,618 General Motors-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen General Motors-Anteile wären am 16.11.2026 135,39 USD wert, da der Schlussstand 83,67 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 35,39 Prozent.

Am Markt war General Motors jüngst 71,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at