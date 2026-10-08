General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|General Motors-Performance
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit General Motors-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren General Motors-Anteile an diesem Tag 56,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das General Motors-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,773 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 80,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,60 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 71,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com
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