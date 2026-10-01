General Motors Aktie

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WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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Langfristige Anlage 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in General Motors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das General Motors-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,77 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die General Motors-Aktie investiert hat, hat nun 314,762 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der General Motors-Aktie auf 77,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 236,70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 142,37 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte General Motors einen Börsenwert von 70,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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