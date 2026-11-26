Bei einem frühen Investment in General Motors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem General Motors-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die General Motors-Anteile bei 34,25 USD. Bei einem General Motors-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,197 General Motors-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der General Motors-Aktie auf 83,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 452,26 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 145,23 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von General Motors betrug jüngst 69,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at